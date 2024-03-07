Çinli otomobil parçası konsorsiyumu Meksika’ya 45 milyon $’lık yatırım yapacak

Perşembe, 07 Mart 2024 10:06:12 (GMT+3) | San Diego

Çinli Pao Shang-Roca konsorsiyumu, Meksika’nın Coahuila eyaletine 45 milyon $ değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Meksika Bakanlığı, konsorsiyumun taşınabilir jeneratör, sanayi tipi yıkama makinesi, otomobiller için şase parçası, motosiklet motoru ve dişli üreteceğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce de belirttiği üzere Coahuila 2024’ün başından bu zamana kadar olan dönemde toplam 200 milyon $ değerinde altı yeni yatırım projesi aldı. Geçtiğimiz günlerde de Alman şirket Ziemann Holvrieka’nın meşrubat sektörü için çelik depolama tankı imal etmek adına 20 milyon $ yatırım gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Şubat ayında ABD’li vagon üreticisi FreightCar America ve Alman Voss Automotive sırasıyla 34 milyon $ ve 40 milyon $ yatırım yaparken Ocak ayında ülkeye yatırım yapan şirketler 50 milyon $ ile Shanghai Daimay Automotive, 35 milyon $ ile Güney Koreli Yura Corporation ve 45 milyon $ ile Meksikalı Conduit Rymco olmuştu.