Çinli LGMG Meksika’da 140 milyon $’lık tesisin açılışını yaptı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:24:41 (GMT+3) | San Diego

Çin’in Shandong eyaleti merkezli Lingong Machinery Group (LGMG), Meksika’nın Nuevo León eyaletinde geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan 5 milyar $’lık yatırımın bir parçası olarak 140 milyon $ yatırım yaptığı ilk mobil platform tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bahsedilen 5 milyar $’lık yatırım, çoğunlukla Çinli tedarikçilerin oluşturacağı bir sanayi sitesi kurmak için kullanılacak.

Nuevo León yönetiminin yaptığı açıklamaya göre eyalet 2021 yılının Ekim ayı ile 2023 Kasım’ı arasında 106’sı yeni yatırım ve 99’u tesis genişletme yatırımı olmak üzere toplam 205 yatırım projesi aldı.