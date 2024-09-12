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Çinli JISCO, SMS Group’tan yeni kalın levha tesisi sipariş etti

Perşembe, 12 Eylül 2024 15:28:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi Jiugang Group Hongxing Iron & Steel Co., Ltd’nin (JISCO) yeni kalın levha tesisi sipariş ettiğini duyurdu.

4.500 mm kalınlığında levha üretimi yapabilen yeni tesis sayesinde Çinli çelik üreticisi, 2.800 mm kalınlığında levha üretimi yaptığı mevcut tesisinden kaynaklı dezavantajları bertaraf ederek rekabet gücünü artırabilecek ve ürün portföyünü genişletebilecek.

Bununla birlikte SMS’in otomasyon sistemleri ile donatılacak yeni tesis, JISCO’nun üretim performansını önemli ölçüde artıracak.

Tesisin 2025 yılının Eylül ayına kadar ilk üretimini gerçekleştirmesi bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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