Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı Ocak-Temmuz 2026 döneminde 29,09 milyar RMB'ye geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %51,2 düşüşle 29,09 milyar RMB (4,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %20,4 düşüşle 216,24 milyar RMB (31,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde madencilik ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %2,0 artışla 28,77 milyar RMB (4,2 milyar $) olurken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı %6,0 düşüşle 75,82 milyar RMB (11,2 milyar $) seviyesinde yer aldı. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %12,2 artışla 86,45 milyar RMB (12,8 milyar $) seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında metal izabe ve haddeleme sektörü 2,68 milyar RMB (0,4 milyar $) brüt zarar kaydederek söz konusu ayda sektörün ciddi zarar ettiğine işaret etti. Demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları nispeten yüksek seviyelerde seyrederken, yüksek sıcaklıklar, şiddetli yağışlar ve tayfunların açık hava inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle çelik talebi zayıf kaldı. Arz tarafındaki sınırlı iyileşme talepteki düşüşü telafi etmekte yetersiz kalırken, bu durum çelik fiyatlarının gerilemesine ve üreticilerin kârlılığının daralmasına yol açtı.