Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde 2,7 milyar $ brüt kâr açıkladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'de demir çelik ergitme ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %37,4 düşüşle 18,17 milyar RMB (2,7 milyar $) olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %19,8 düşüşle 143,95 milyar RMB (21,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda demir cevheri madenciliği ve zenginleştirme sektörü, metal ürünleri imalatı sektörü ile demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalatı sektörlerinin brüt kârları Ocak-Mayıs döneminde sırasıyla %15,9 artış, %12,4 düşüş ve %5,2 artışla 20,83 milyar RMB (3,1 milyar $), 49,6 milyar RMB (7,3 milyar $) ve 54,92 milyar RMB (8,1 milyar $) oldu.

Bu yılın ilk dört ayında Çin'de demir çelik ergitme ve haddeleme sektörünün brüt kârı 7,58 milyar RMB (1,1 milyar$) seviyesinde gerçekleşmişti. İlk beş ayda bu rakamın 18,17 milyar RMB'ye yükselmesi, çelik sektörünün faaliyet performansında iyileşmeye işaret ediyor. Buna rağmen sektörün brüt kârı Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda hâlâ %37,4 gerilemiş durumda.

Ergitme ve haddeleme sektöründe yıllık bazdaki düşüş hızının yavaşlaması, Mayıs ayında çelik talebi ve sektörün faaliyet performansında belirli ölçüde iyileşme yaşandığını gösteriyor. Ancak özellikle gayrimenkul sektöründeki zayıf çelik talebi nedeniyle sektör, düşük kârlılık ortamını ifade eden "yeni normale" uyum sağlamaya devam ediyor.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin toplam brüt kârı ise yıllık %18,8 artışla 3,14396 trilyon RMB (0,46 trilyon $) seviyesine ulaştı.