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Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı 2026'nın ilk yarısında 4,7 milyar $ oldu

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:34:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında Çin'in demir çelik ergitme ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %25 düşüşle 31,77 milyar RMB (4,7 milyar $) olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %19,5 düşüşle 195,35 milyar RMB (28,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Haziran döneminde demir cevheri madenciliği ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %4,7 artışla 25,58 milyar RMB'ye (3,8 milyar $) yükselirken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı yıllık %10 düşüşle 60,51 milyar RMB (8,9 milyar $) oldu. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %13,2 artışla 73,77 milyar RMB (10,9 milyar $) seviyesine ulaştı.

Haziran ayında demir çelik ergitme ve haddeleme sektörünün faaliyet performansında iyileşme görülmesi, yılın ilk yarısındaki kâr düşüş hızının yavaşlamasını sağladı. Sektörde ilk beş ayda yıllık %37,4 olan brüt kâr düşüşü, ilk altı ay sonunda %25'e geriledi.

Verilere göre inşaat demiri ve filmaşin üreticileri önemli zararlar kaydetmeye devam ederken, yüksek kaliteli çelik levha, vasıflı çelik ve paslanmaz çelik üretimine odaklanan şirketler daha iyi performans gösterdi. Bu durum, ürün portföyünün şirketlerin kârlılığı ve rekabet gücü açısından belirleyici bir unsur haline geldiğini ortaya koyuyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

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