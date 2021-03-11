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Çinli bankaların verdikleri kredi miktarı Şubat ayında 1,36 trilyon RMB oldu

Perşembe, 11 Mart 2021 14:40:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Halk Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, Çinli bankaların yuan cinsinden verdikleri kredi miktarı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 452,9 milyar RMB (69,8 milyar $) artış göstererek 1,36 trilyon RMB (210 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin’de M2 para arzı, yıllık bazda %10,1 artış göstererek 223,6 trilyon RMB (34,4 trilyon $) seviyesinde yer alırken, bu artış oranı Ocak ayındaki artış oranından 0,7 puan ve bir önceki yılın Şubat ayında kaydedilen artış oranından 1,3 puan daha fazla oldu. Şubat ayında, sosyal finansman miktarı yıllık bazda 839,2 milyar RMB (129,2 milyar $) artış göstererek 1,71 trilyon RMB (260 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

China Minsheng Bank’in baş araştırma görevlisi Wen Bin, Şubat ayında iyi seviyede yer alan finansal verilerin, reel ekonomideki iyileşmeye ve reel ekonomiye verilen mali desteğin artışına işaret ettiğini söyledi.

1$ = 6,497 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  ekonomi  Çin  |  benzer haberler »


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