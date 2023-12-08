﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şanghay Borsası vadeli inşaat demiri kontratlarının işlem fiyatlarını düşürdü

Cuma, 08 Aralık 2023 13:37:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası, 11 Aralık tarihi itibarıyla önümüzdeki yılın Mayıs ayı için RB2405 vadeli inşaat demiri kontratının işlem fiyatını üçte birine düşürdüğünü açıkladı.

Bu hamle, 7 Aralık tarihi itibarıyla Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nın en çok işlem gören kontratı olan RB2405 kontratıyla yapılan işlemleri artırmak istediğini gösteriyor. Daha önce en çok işlem gören kontrat Ocak ayı teslimatlı RB2401 kontratı olmuştu.

Bu kapsamda Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %2,39 artışla 963,5 RMB/mt seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

Asya’da inşaat demiri teklifleri sınırlı talebe rağmen yükselişini sürdürüyor

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını yükseltti

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fas filmaşin ve inşaat demiri ithalatına uygulanan koruma önlemlerini kaldırdı

08 Ara | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

08 Ara | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Kasım ayında tüketimin artmasıyla yükseldi

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Aralık 2023

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 49. Hafta, 2023

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanyalı inşaat demiri üreticisi tekliflerini geri çekerken tüccarların teklifleri sabit

07 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’li inşaat demiri üreticileri yeni yılda fiyat artırmayı planlıyor

07 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları sertçe yükseldi

07 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük