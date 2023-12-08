Şanghay Borsası vadeli inşaat demiri kontratlarının işlem fiyatlarını düşürdü

Cuma, 08 Aralık 2023 13:37:04 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası, 11 Aralık tarihi itibarıyla önümüzdeki yılın Mayıs ayı için RB2405 vadeli inşaat demiri kontratının işlem fiyatını üçte birine düşürdüğünü açıkladı.

Bu hamle, 7 Aralık tarihi itibarıyla Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nın en çok işlem gören kontratı olan RB2405 kontratıyla yapılan işlemleri artırmak istediğini gösteriyor. Daha önce en çok işlem gören kontrat Ocak ayı teslimatlı RB2401 kontratı olmuştu.

Bu kapsamda Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %2,39 artışla 963,5 RMB/mt seviyesinde yer almaya başladı.