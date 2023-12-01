Dalian Emtia Borsası vadeli demir cevheri piyasasındaki düzenlemeleri sıkılaştıracak

Cuma, 01 Aralık 2023 10:36:59 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası (DCE), vadeli demir cevheri işlemlerinde fazla spekülasyonu ortadan kaldırmak adına vadeli demir cevheri piyasasındaki düzenlemeleri sıkılaştıracağını duyurdu. DCE şu zamana kadar ilgili düzenlemelere yönelik yapılan ihlalleri, şirketler içinde şahısların kendi menfaatleri için yaptığı işlemlerin fiyatları etkilemesini, yanlış bilgilerin yayılmasını, yanlış hedging işlemlerini ve bunlar gibi diğer ihlalleri sıkıca araştırdığını ve çözdüğünü, bunun gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan DCE düzenlemelere yönelik uygunsuzların kanıtlarını araştırdığını ve bunların daha sonra Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonuna bildirilebileceğini söyledi.

23 Kasım tarihinde Çin’in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) Fiyat Departmanı ve diğer ilgili kurumlar, demir cevheri piyasasındaki aşırı fiyat artışlarını yumuşatmak adına şirketlerden demir cevheri piyasasındaki spekülasyonları azaltmak amacıyla kanunun öngördüğü şekilde faaliyet göstermelerini ve fiyat artışlarına yönelik söylentiler yaymamalarını istemişti.