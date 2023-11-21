Baosteel: Demir cevheri fiyatları arz-talep dengesiyle aynı doğrultuda değil

Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, demir cevheri fiyatlarında arz-talep dengesinin belirleyiciliğinin azaldığını ifade etti. Baosteel demir cevheri fiyatlarının makul bir fiyat aralığına düşmesi gerektiğini söyleyerek hükümet, sektör birlikleri ve ilgili kuruluşlardan demir cevheri piyasasındaki spekülasyonu azaltmak için ortak çalışma yapmalarını istedi.
Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,93 artışla 978,5 RMB/mt (137$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.
1$ = 7,1406 RMB