Xinyegang Steel, Nangang Group’taki sermayesini artırdı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 14:18:14 (GMT+3) | Şanghay

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel), Hubei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi ve CITIC Group’un iştiraki Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., Nanjing Iron and Steel Group’a (Nangang Group) 13,6 milyar $ (2 milyar $) değerinde sermaye yatırarak hisse payını %55,2’ye çıkardığını ve Nangang Group’un ana hissedarı olduğunu duyurdu. Öte yandan Nangang Group gerekli kayıt prosedürlerini tamamlayarak Nanjing Steel’in hisselerinin tamamını elinde bulundurmaya başladı. Böylece Nangang Group Nanjing Steel’deki hisselerini dolaylı olarak %59,1’e çıkararak şirketin dolaylı yoldan ana hissedarı oldu. Nanjing Steel’in asıl sahibi ise CITIC Group oldu.

Nanjing Steel bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %7,1 artışla 56,4 milyar RMB faaliyet geliri, %19,83 düşüşle 1,7 milyar RMB net kâr elde etmişti.

CITIC Pacific Special Steel’in yılın ilk dokuz ayındaki faaliyet geliri yıllık %14,4 artışla 86,4 milyar RMB seviyesinde kaydedilirken net kârı yıllık %21,1 düşüşle 4,4 milyar RMB oldu.

CITIC Special Steel, Jiangsu eyaleti merkezli Jiangyin Xingcheng Special Steel, Hubei eyaleti merkezli Daye Special Steel, Shandong eyaleti merkezli Qingdao Special Steel ve Jiangsu eyaleti merkezli Jingjiang Special Steel olmak üzere dört adet özel kalite çelik üretim merkezini işletiyor.

Nanjing Steel’in katılmasıyla birlikte CITIC’in özel kalite çelik kapasitesi yıllık 30 milyon mt’un üzerine çıkacak. Böylece CITIC Group’un özel kalite çelik sektöründeki liderliği güçlenecek ve Nanjing Steel’in kâr marjı artacak.