Çin hükümeti piyasa oyuncularından demir cevheri fiyatlarını şişirmemelerini istedi

Çin’in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) Fiyat Departmanı, diğer devlet makamları ve bazı demir cevheri ticareti yapan ve vadeli işlem yapan şirketlerle bir araya gelerek spot ve vadeli demir cevheri ticaretindeki durumu anlamak için bir toplantı düzenledi. Yetkililer, ilgili şirketlerden kanunun öngördüğü şekilde faaliyet göstermelerini ve fiyat artışlarına yönelik söylentiler yaymamalarını istedi. Yetkililerin talepleri arasında kasıtlı olacak fiyat artışlarına neden olacak bir hava yaratmamak ve fiyatları şişirmemek yer alırken çok fazla spekülasyon yapmamaları ve vadeli piyasayı manipüle etmemeleri de istendi.
Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Ekim ayının sonundan beri büyük artışlar yaşadı. %62 tenörlü demir cevheri fiyatlarının 31 Ekim tarihinde kaydedilen 123,6$/mt CFR seviyesinden 23 Kasım’da 134,2$/mt CFR seviyesine çıkması maliyet tarafından çelik fiyatlarını destekledi.
Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları 23 Kasım’da günlük %0,86 gerilerken bugün içinde %0,6 artış gösterdi.