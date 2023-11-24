﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin hükümeti piyasa oyuncularından demir cevheri fiyatlarını şişirmemelerini istedi

Cuma, 24 Kasım 2023 14:13:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) Fiyat Departmanı, diğer devlet makamları ve bazı demir cevheri ticareti yapan ve vadeli işlem yapan şirketlerle bir araya gelerek spot ve vadeli demir cevheri ticaretindeki durumu anlamak için bir toplantı düzenledi. Yetkililer, ilgili şirketlerden kanunun öngördüğü şekilde faaliyet göstermelerini ve fiyat artışlarına yönelik söylentiler yaymamalarını istedi. Yetkililerin talepleri arasında kasıtlı olacak fiyat artışlarına neden olacak bir hava yaratmamak ve fiyatları şişirmemek yer alırken çok fazla spekülasyon yapmamaları ve vadeli piyasayı manipüle etmemeleri de istendi.

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Ekim ayının sonundan beri büyük artışlar yaşadı. %62 tenörlü demir cevheri fiyatlarının 31 Ekim tarihinde kaydedilen 123,6$/mt CFR seviyesinden 23 Kasım’da 134,2$/mt CFR seviyesine çıkması maliyet tarafından çelik fiyatlarını destekledi. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları 23 Kasım’da günlük %0,86 gerilerken bugün içinde %0,6 artış gösterdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Kasım 2023

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Kanada merkezli Strategic Resources Quebec’te demir cevheri peletleme ünitesi inşa edecek

24 Kas | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi yüksek fırındaki bakım çalışmaları nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

24 Kas | Çelik Haberler

Demir cevheri fiyatları hükümet müdahalesiyle düne kıyasla düşerken haftalık yükseldi

23 Kas | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Limited parça cevher ve toz cevher fiyatlarını yükseltti

23 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %15,7 düştü

23 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Kasım 2023

22 Kas | Hurda ve Hammadde

Fenix Resources demir cevheri alım anlaşması imzaladı

22 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri rezervi 2022 yılının sonunda 16,25 milyar mt oldu

22 Kas | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %2,2 geriledi

22 Kas | Çelik Haberler