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Çin'in yeni nesil enerjili araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %11,1 arttı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 09:48:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in yeni nesil enerjili araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %11,0 ve %11,1 artışla 12,48 milyon adet ve 12,47 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yeni nesil enerjili araç satışları toplam yeni araç satışlarının %53,6'sını oluşturdu.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç üretimi yıllık %12,2 artışla 1,81 milyon adet, satışları ise yıllık %13,6 artışla 1,82 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç ihracatı yıllık 1,6 kat ve aylık %8,6 artışla 571.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç ihracatı yıllık 1,3 kat artışla 4 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin'in yerel piyasadaki yeni nesil enerjili araç satışları aylık %12,0 artarken, yıllık %9,4 düşüşle 1,25 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in yerel piyasadaki yeni nesil enerjili araç satışları yıllık %10,6 düşüşle 8,47 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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