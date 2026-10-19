Çin'in yeni nesil enerjili araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %11,1 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in yeni nesil enerjili araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %11,0 ve %11,1 artışla 12,48 milyon adet ve 12,47 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yeni nesil enerjili araç satışları toplam yeni araç satışlarının %53,6'sını oluşturdu.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç üretimi yıllık %12,2 artışla 1,81 milyon adet, satışları ise yıllık %13,6 artışla 1,82 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç ihracatı yıllık 1,6 kat ve aylık %8,6 artışla 571.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in yeni nesil enerjili araç ihracatı yıllık 1,3 kat artışla 4 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin'in yerel piyasadaki yeni nesil enerjili araç satışları aylık %12,0 artarken, yıllık %9,4 düşüşle 1,25 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in yerel piyasadaki yeni nesil enerjili araç satışları yıllık %10,6 düşüşle 8,47 milyon adet seviyesinde kaydedildi.