Çin'in otomobil satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,5 düştü

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in otomobil üretimi ve satışları yıllık %4,5 düşüşle sırasıyla 23,246 milyon adet ve 23,271 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in otomobil üretimi aylık %11,4 artış ve yıllık %8,7 düşüşle 2,99 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil satışları aylık %9 artış ve yıllık %8,4 düşüşle 2,956 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in otomobil ihracatı yıllık %65,8 artışla 8,205 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in otomobil ihracatı aylık %4,2 ve yıllık %61,4 artışla 1,053 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Çin'in otomobil ihracatının 2026 yılında 10 milyon adedi aşması bekleniyor. Özellikle yeni nesil enerjili araçlar, ihracat artışının önemli itici güçlerinden biri haline geldi.