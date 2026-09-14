Çin'de elektrikli araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %10,7 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %10,8 ve %10,7 artışla 10,66 milyon adet ve 10,65 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde elektrikli araç satışları toplam yeni araç satışlarının %52,4'ünü oluşturdu.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in elektrikli araç üretimi yıllık %18,9 artışla 1,65 milyon adet, satışları ise yıllık %17,8 artışla 1,64 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında Çin'in elektrikli araç ihracatı yıllık 1,3 kat artarken, aylık %5,0 düşüşle 526.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in elektrikli araç ihracatı yıllık 1,2 kat artışla 3,43 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında Çin'in yerel piyasadaki elektrikli araç satışları aylık %10,9 artarken, yıllık %4,6 düşüşle 1,11 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in yerel piyasadaki elektrikli araç satışları yıllık %10,8 düşüşle 7,215 milyon adet seviyesinde kaydedildi.