Çin'in ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,2 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in ticari araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %6,1 ve %6,2 artışla 3,279 milyon adet ve 3,311 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in ticari araç üretimi yıllık %3,3 düşüş ve aylık %15,5 artışla 364.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç satışları yıllık %0,2 ve aylık %12,3 artışla 369.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %38,8 artışla 1,039 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in ticari araç ihracatı aylık %11,1 ve yıllık %44,3 artışla 133.000 adet seviyesinde kaydedildi.