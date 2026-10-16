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Çin'in ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,2 arttı

Cuma, 16 Ekim 2026 09:16:36 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in ticari araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %6,1 ve %6,2 artışla 3,279 milyon adet ve 3,311 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in ticari araç üretimi yıllık %3,3 düşüş ve aylık %15,5 artışla 364.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç satışları yıllık %0,2 ve aylık %12,3 artışla 369.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %38,8 artışla 1,039 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in ticari araç ihracatı aylık %11,1 ve yıllık %44,3 artışla 133.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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