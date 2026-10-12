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Çin'de perakende binek araç satışları 2026 yılı Eylül ayında %24 düştü

Pazartesi, 12 Ekim 2026 11:37:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği, Çin'de perakende binek araç satışlarının bu yıl Eylül ayında yıllık %24 düşüş ve aylık %10 artışla 1,702 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'de perakende binek araç satışları yıllık %21 düşüşle toplam 13,42 milyon adet seviyesinde yer aldı. 

Birliğe göre Çin'de perakende elektrikli araç satışları Eylül ayında yıllık %12 düşüş ve aylık %14 artışla 1,14 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında elektrikli araçların pazar payı %67,1'e ulaşarak üst üste altıncı ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Çin'de perakende elektrikli araç satışları yılın ilk dokuz ayında yıllık %12 düşüşle toplam 7,82 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 

Çin'de istikrarlı talep artışı yaratmaya devam eden tek araç segmentinin elektrikli araçlar segmenti olduğu, içten yanmalı motorlu araç satışlarındaki büyümenin büyük ölçüde durduğunu ve yalnızca mevcut stoklar üzerinden rekabet edildiği aktarıldı. 

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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