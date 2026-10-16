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Çin'in binek araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,1 düştü

Cuma, 16 Ekim 2026 09:16:22 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in binek araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %6,0 ve %6,1 düşüşle 19,966 milyon adet ve 19,96 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in binek araç üretimi yıllık %9,4 düşüş ve aylık %10,9 artışla 2,626 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, binek araç satışları yıllık %9,5 düşüş ve aylık %8,6 artışla 2,588 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık %70,6 artışla 7,167 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in binek araç ihracatı aylık %3,2 ve yıllık %64,2 artışla 919.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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