Çin'in binek araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6,1 düştü

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in binek araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %6,0 ve %6,1 düşüşle 19,966 milyon adet ve 19,96 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in binek araç üretimi yıllık %9,4 düşüş ve aylık %10,9 artışla 2,626 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, binek araç satışları yıllık %9,5 düşüş ve aylık %8,6 artışla 2,588 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık %70,6 artışla 7,167 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Çin'in binek araç ihracatı aylık %3,2 ve yıllık %64,2 artışla 919.000 adet seviyesinde kaydedildi.