Çin’in yeni elektrikli araç satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %32,7 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında ülkede yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %33,1 artışla 13 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %32,7 artışla 12,9 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde yeni elektrikli araç satışları, toplam yeni araç satışlarının %46,7’sini oluşturdu.

Sadece Ekim ayında ise Çin’de yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %21,1 artışla 1,77 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %20 artışla 1,71 milyon adet olarak kaydedildi. Elektrikli araç satışları toplam yeni araç satışlarının %51,6’sını oluşturdu.

Yılın ilk 10 ayında Çin’in yeni elektrikli araç ihracatı yıllık bazda %90,4 artışla 2 milyon adet olurken, sadece Ekim ayında söz konusu ihracat yıllık %100 artış ve aylık %15,4 düşüşle 256.000 adet seviyesinde kaydedildi.