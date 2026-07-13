Çin’de binek araç satışları 2026’nın ilk yarısında %6 geriledi

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %5,9 ve %6 düşüş göstererek yine sırasıyla 12,72 milyon adet ve 12,7 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Haziran ayında Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %2,8 ve %5,3 düşüş, aylık bazda ise %5,9 ve %6,6 artışla 2,37 milyon adet ve 2,4 milyon adet oldu.

Bu yılın ilk altı ayında Çin’in binek araç ihracatı yıllık bazda %71,7 artışla 4,43 milyon adet seviyesine ulaştı.

Haziran ayında ise Çin’in binek araç ihracatı aylık bazda %11,7 ve yıllık bazda %80,2 artışla 905.000 adet olarak kaydedildi.