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Çin’de binek araç satışları 2026’nın ilk yarısında %6 geriledi

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 14:03:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %5,9 ve %6 düşüş göstererek yine sırasıyla 12,72 milyon adet ve 12,7 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Haziran ayında Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %2,8 ve %5,3 düşüş, aylık bazda ise %5,9 ve %6,6 artışla 2,37 milyon adet ve 2,4 milyon adet oldu. 

Bu yılın ilk altı ayında Çin’in binek araç ihracatı yıllık bazda %71,7 artışla 4,43 milyon adet seviyesine ulaştı.

Haziran ayında ise Çin’in binek araç ihracatı aylık bazda %11,7 ve yıllık bazda %80,2 artışla 905.000 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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