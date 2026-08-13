Çin'de binek araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5,4 düştü

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %5,5 ve %5,4 düşüş göstererek 14,96 milyon adet ve 14,98 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %2,1 ve %0,9 düşüş, aylık bazda ise %5,4 ve %5,6 düşüşle 2,24 milyon adet ve 2,7 milyon adet oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık bazda %72,5 artışla 5,35 milyon adet seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında ise Çin'in binek araç ihracatı aylık bazda %2 ve yıllık bazda %84,6artışla 922.000 adet olarak kaydedildi.