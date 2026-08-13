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Çin'de binek araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5,4 düştü

Perşembe, 13 Ağustos 2026 10:22:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %5,5 ve %5,4 düşüş göstererek 14,96 milyon adet ve 14,98 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %2,1 ve %0,9 düşüş, aylık bazda ise %5,4 ve %5,6 düşüşle 2,24 milyon adet ve 2,7 milyon adet oldu. 

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık bazda %72,5 artışla 5,35 milyon adet seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında ise Çin'in binek araç ihracatı aylık bazda %2 ve yıllık bazda %84,6artışla 922.000 adet olarak kaydedildi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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