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Çin'de ticari araç satışları 2026 Ocak-Temmuz döneminde %7,7 arttı

Perşembe, 13 Ağustos 2026 10:23:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin'de ticari araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde sırasıyla yıllık bazda %8,4 ve %7,7 artışla 2,6 milyon adet ve 2,61 milyon adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise Çin'de ticari araç üretimi, yıllık bazda %10 artış ve aylık bazda %15,4 düşüşle 328.000 adet, satışları ise yıllık %3,5 artış ve aylık %22,5 düşüşle 317.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %36,1 artışla 785.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında ise Çin'in ticari araç ihracatı aylık %8,6 düşüşle 121.000 adet olurken yıllık bazda %59,6 artış kaydetti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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