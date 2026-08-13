Çin'de ticari araç satışları 2026 Ocak-Temmuz döneminde %7,7 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin'de ticari araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde sırasıyla yıllık bazda %8,4 ve %7,7 artışla 2,6 milyon adet ve 2,61 milyon adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise Çin'de ticari araç üretimi, yıllık bazda %10 artış ve aylık bazda %15,4 düşüşle 328.000 adet, satışları ise yıllık %3,5 artış ve aylık %22,5 düşüşle 317.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %36,1 artışla 785.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında ise Çin'in ticari araç ihracatı aylık %8,6 düşüşle 121.000 adet olurken yıllık bazda %59,6 artış kaydetti.