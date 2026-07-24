Çin'de 2026 Temmuz ayı binek araç satışlarının 1,52 milyon adede ulaşması bekleniyor

Çin Binek Otomobil Birliği, Çin'de Temmuz ayında binek araç perakende satışlarının 1,52 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu rakam aylık bazda %5,1, yıllık bazda ise %16,8 düşüşe işaret ediyor.

Bununla birlikte perakende elektrikli araç satışlarının aylık bazda büyük ölçüde yatay kalarak Temmuz ayında yaklaşık 980.000 adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Elektrikli araçların toplam pazardaki penetrasyon oranının ise Temmuz ayında yaklaşık %64,5'e yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, elektrikli araçların otomobil satışlarının temel itici gücü olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Temmuz ayı, otomotiv piyasası açısından geleneksel olarak durgun bir dönem olarak değerlendiriliyor. Haziran ayında yarıyıl satış kampanyalarının yarattığı hareketliliğin etkisinin sona ermesiyle birlikte piyasanın yeniden gerçek talep tarafından yönlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan birçok bölgede etkili olan yüksek sıcaklıklar, yoğun yağışlar ve sel felaketleri showroom ziyaretlerini ve araç teslimatlarını olumsuz etkileyerek tüketicilerin araç satın alma isteğini zayıflatıyor. Buna karşın resmi hurda teşvik programı ile yeni araç teslimatlarındaki artışın piyasaya temel düzeyde destek sağlaması ve mevsimsel durgunluğa rağmen satışların ılımlı bir seviyede kalmasına yardımcı olması bekleniyor.