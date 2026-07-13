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Çin'de ticari araç satışları 2026 ilk yarısında %8,3 artış kaydetti

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 14:07:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin'de ticari araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde sırasıyla yıllık bazda %8,2 ve %8,3 artışla 2,27 milyon adet ve 2,29 milyon adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise Çin'de ticari araç üretimi, yıllık bazda %9,5 ve aylık bazda %3,3 artışla 387.000 adet, satışları ise yıllık %10,7 ve aylık %8,5 artışla 409.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında Çin’in ticari araç ihracatı yıllık %32,5 artışla 664.000 adet olarak gerçekleşti. 

Haziran ayında ise ülkenin ticari araç ihracatı aylık %10,3 ve yıllık %46,7 artışla 133.000 adet oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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