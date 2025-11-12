Çin’in otomobil satışları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %12,4 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları yılın Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %13,2 ve %12,4 artışla 27,69 milyon ve 27,68 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Sadece Ekim ayında ise üretim yıllık bazda %12,1 ve aylık %8,8 artışla 3,36 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %2,5 ve aylık %3 artışla 3,32 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk on ayında Çin’in otomobil ihracatı yıllık bazda %15,7 artışla 5,62 milyon adet olarak gerçekleşti. Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık bazda %22,9 ve aylık bazda %2,1 artışla 666.000 adet seviyesine ulaştı.