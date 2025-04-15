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Hangzhou Steel’in net zararı 2024 yılında arttı

Salı, 15 Nisan 2025 09:51:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Zhejiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hangzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Hangzhou Steel), 2024 yılı için 628 milyon RMB (87,2 milyon $) net zarar açıkladı ve net zararı, 2023'te kaydedilen 182 milyon RMB'ye kıyasla sert bir şekilde arttı. Söz konusu yılda Shagang, yıllık %14,04 artışla 63,66 milyar RMB (8,8 milyar $) faaliyet geliri kaydetti.

2024 yılında Hangzhou Steel'in sıcak rulo sac üretimi yıllık %5,13 düşüşle 4,29 milyon mt'a, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %5,49 düşüşle 4,28 milyon mt'a indi. 


Etiketler: Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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