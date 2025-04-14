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Çin’in çelik ihracatı Ocak-Mart aylarında %6,3 arttı

Pazartesi, 14 Nisan 2025 10:09:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yıl Ocak-Mart aylarında Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %6,3 artışla 27,43 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Mart ayında ise ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık bazda %5,7 ve aylık %30 artışla 10,46 milyon mt oldu.

Nisan ayında ABD’nin Çin’de ithal ürünlere uygulanan vergileri artırması piyasa görünümünü olumsuz etkilerken, önümüzdeki dönemde Çin’in nihai mamul ihracatının azalmasına yol açması bekleniyor. 

Öte yandan Ocak-Mart döneminde Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 1,55 milyon mt olarak kaydedildi.

Mart ayında ise ithalat yıllık bazda %19,2 ve aylık %8,9 düşerek 501.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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