Çin’in çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %23,3, Ekim’de aylık %10,1 yükseldi

Çin’in nihai mamul ihracatı Ekim ayında aylık %10,1 ve yıllık %40,8 artışla 11,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin yuanının değer kazanması ve çelik ticaretine getirilen koruma önlemleri yılın geri kalanında Çin’in çelik ihracatını olumsuz etkileyebilir.

Çin bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %23,3 artışla 91,89 milyon mt çelik ihraç etti. Artış hızı yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,1 puan daha hızlı oldu.

Ülkenin nihai mamul ithalatı Ekim ayında aylık %3,2 ve yıllık %20 düşüşle 536.000 mt olurken yılın ilk dokuz ayında ülke yıllık %10,1 düşüşle 5,72 milyon mt nihai mamul ithal etti.