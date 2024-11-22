Dao Fortune: Çin’in çelik talebi 20-30 milyon mt azalacak, borç azaltma politikaları umut verici

Dao Fortune CEO’su Yuan Wenjiong, bu hafta Dubai’de gerçekleşen Fastmarkets MEIS konferansında Çin çelik piyasasının 2025 yılı görünümüne dair yorumlarını paylaştı. Çin’in yere çelik talebi bu yıl azaldı ve çelik ihracatındaki belirgin artışla birlikte küresel piyasayı etkileyen en büyük faktör oldu. Mevcut durumun çoğunlukla önümüzdeki yıl da devam edeceği ancak hükümetin borç azaltma politikalarındaki ani değişimlerin bu zor zamanlarda umut verici olduğu belirtiliyor.

2024’ün ilk 10 ayında görünür ham çelik tüketimi %3,4 düşüş kaydederken, ihracatta %20’nin üzerinde bir artış görüldü. Wenjiong, yılın tamamında yerel tüketimdeki düşüşün %5,5’i görebileceğini düşünüyor. Yılın ilk 10 ayında çelik üretimi %3 düşerek 850,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Wenjiong, “Mevcut karbon emisyonu hedefi, çelik üretimini çok fazla etkilemiyor. Bu yüzden Çin’in çelik üretimi önümüzdeki yıllarda 900 milyon ila 1 milyar mt seviyelerinde seyretmeye devam edecek.

Çin çelik talebini en çok etkileyen şey gayrimenkul sektörünün durumu. Çin’de büyük şehre göç arttıkça konut satın almak da en iyi yatırım yolu olarak görülüyor. Ancak genele bakıldığında konut satışları piyasaya olan zayıf güven sebebiyle azaldı. Ayrıca inşaat çalışmalarının yoğunlaştığı üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde, talep daha da kötü etkilendi. Wenjiong, gayrimenkul sektöründen gelen talebin biraz daha azalacağını ancak düşüşün yavaşlayacağını ifade etti. Altyapı çalışmalarındaki büyümenin de yavaşlayabileceği ve altyapı projelerindeki çelik kullanımı azaldığı için çelik talebinin de etkileneceği belirtildi. Çin çelik talebi halihazırda zirveyi görmüş olduğu için tüketimin yılda 20-30 milyon mt (%2-3) azalması bekleniyor. 2023 yılında Çin’de görünür çelik talebi CISA verilerine göre, 2022’ye kıyasla 20 milyon mt azalarak 960 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Aynı zamanda Eylül ayı sonundan bu yana Çin’de ekonomiyi desteklemek adına teşvikler açıklanmaya başladı. Bunlardan en önemlisi de yerel yönetimler için borç tavanının artırılması oldu. Bu gelişme Çin’in önümüzdeki yıl yaklaşık %5 büyüme oranına ulaşmasını sağlayabilir. Son açıklanan önlemlerin reel çelik talebi üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olacağı ise belirsizliğini koruyor. Wenjiong konuşmasında asıl büyük belirsizliğin Trump konusu olduğunu söyledi. Tüm ithalata %10, Çin’den yapılan ithalata ise %60 vergi getirileceği yönünde tahminler var. Şu an çelik fiyatları dibe yakın seviyelerde ancak Trump’ın açıklayacağı önlemlerin bu durumu değiştirme ihtimali var.

Çelik ihracatına bakıldığında Dao Fortune CEO’su, dış piyasalarda Çin çıkışlı malzemeye olan talebin zirveyi gördüğünü ancak ihracatçıların 2025 yılında satışlarını nispeten yüksek seviyelerde tutmaya çalışacağını ifade etti. Orta Doğu piyasası da Çin için önemini korumaya devam edecek. 2017-2021 yılları arasında %10-12 olan Çin’in toplam çelik ihracatı içinde Orta Doğu’nun payının 2024’te %18,8’e ulaşması bekleniyor.