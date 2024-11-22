MEIS 2024: MENA çelik sektörü toparlanıyor, temiz çelik ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor

Bu yıl MENA bölgesinde çelik talebi, özellikle Körfez ülkelerinde, diğer küresel pazarların aksine iyileşme gösteriyor. MENA bölgesindeki çelik üreticilerinin CEO'ları bu hafta Dubai'de gerçekleşen Fastmarkets MEIS konferansında piyasadaki önemli gelişmeleri ve riskleri masaya yatırdı.

Orta Doğu'daki çelik talebinin 2024 yılında %5 artarak 56,9 milyon mt'a ulaşması, 2025 yılında ise %3,2’lük bir artış kaydetmesi bekleniyor. Bu beklenti sektördeki büyüme potansiyeline, bölgenin ticaret açısından daha cazip bulunmasına ve yerel çelik üretimindeki artışa dayanıyor. Aynı zamanda, Afrika ülkelerinde çelik tüketiminin 2024 yılında %4,8 artarak 37,1 milyon mt'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Emsteel'in bağlı kuruluşu Emirates Steel'in CEO'su Saeed Al Ghafri, "Şu anda doğrudan yeni kapasitelere yatırım yapmaya değil sürdürülebilirlik için inovasyona odaklanıyoruz. Mevcut piyasa koşullarında nasıl gelişebileceğimizi ele alıyoruz. Yeni yeşil çelik döneminin bir parçası olarak hidrojenle üretim yapan pilot bir tesise sahibiz. Ayrıca üretimde temiz enerji kullanımını %80-85 seviyelerine çıkarmak için enerji tedarikçileriyle iş birliği yapmak önem taşıyor,” dedi ve Emirates Steel'in dünyada ilklerden biri olarak 800 ton karbon yakalamayı başardığını belirtti.

Suudi Arabistan merkezli üretici Al-Ittefaq Steel Products Company’nin CEO'su Sharjeel Azhar da benzer bir görüş paylaşarak, "Suudi Arabistan karbon pazarına girdi. Hepimiz temiz çelik üretimine doğru ilerliyoruz ama bir yandan da bunun ticari açıdan güvenilir olmasını istiyoruz. Yeşil çelik üreticileri önümüzdeki 2-3 yıl içinde bunun faydasını görecek," dedi.

Trump’ın seçimleri kazanmasının etkisi de en çok tartışılan konulardan biri oldu. MENA bölgesindeki çoğu üretici doğrudan bir etki göreceklerini düşünmese de Mısır merkezli El Marakby Steel’in CEO’su Hassan El Marakby, “ABD’nin Çin’e vergi getirmesi Çin’i ve bütün dünyayı etkileyecek. Diğer piyasalar da bu duruma tepki verecek. Pazarlarımızı korumamız lazım,” dedi. Diğer etkiler açısından ise, Essar’dan Rewant Ruia, Trump’ın enerji fiyatlarında değişikliğe gidebileceğini ve bunun da ABD’nin daha rekabetçi olmasını sağlayacağını, enerjiye daha uygun fiyatlara erişilebileceğini, hatta muhtemelen enerji ihracatını artıracağını ifade etti. Essar 7 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş pelet tesisini 2026’nın ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyor. Ayrıca Suudi Arabistan’da da 4 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisi kurma planları mevcut.

MENA bölgesindeki çelik üreticilerinin başlıca sorunları arasında arz fazlası ve temiz çelik üretimi için gereken birinci kalite hammaddedeki eksiklik geliyor. Al-Ittefaq Steel CEO’su “Uzun mamul piyasasında gördüğümüz en büyük risk arz fazlası. Ancak [Suudia Arabistan’daki] yatırımlarla birlikte bu durum tersine dönecek, çelik talebi iyileşecek,” şeklinde konuştu. Hassan El Marakby, Mısır’daki talep az çok tatmin edici olsa da nihai mamul piyasasındaki arz fazlasının arttığına dikkat çekti. Emirates Steel CEO’su “[MENA bölgesindeki çelik üreticilerinin] doğrudan indirgenmiş demir avantajı bulunuyor. Ancak yüksek kalite cevhere oldukça ihtiyaç var. Çin ihracat yapmak istiyorsa, oradaki üreticiler de yüksek kalite hammadde arayışına girecek. Sonuç olarak yüksek kalite cevher arzında sıkıntı yaşanabilir,” yorumunu yaptı.