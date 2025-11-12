 |  Giriş 
Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %17 arttı

Çarşamba, 12 Kasım 2025 10:11:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ekim ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %7,77 artışla 18.096 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %2,44 artışla 8.468 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %12,9 artışla 9.628 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Ekim döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %10,7 artışla 192.135 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %19,6 artışla 98.345 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %14,4 artışla 93.790 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

