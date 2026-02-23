 |  Giriş 
Çin, Yüksek Mahkeme kararının ardından ABD’yi vergileri kaldırmaya çağırdı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 11:59:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin basın kuruluşu Global Times’ın haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM), ABD Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump’ın kapsamlı vergi önlemlerinin büyük bölümünü geçersiz kılan kararının ardından ABD’yi tüm tek taraflı vergileri iptal etmeye çağırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin’in her türlü tek taraflı vergi artışına şekilde karşı çıktığını belirtti. Sözcü, bir ticaret savaşının kazananı olmadığını ve korumacılığın sürdürülebilir çözümler sunmadığını vurgulayarak “ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı vergileri sürdürme amacıyla ticaret soruşturmaları gibi alternatif önlemler benimsemeye hazırlandığını not ettik. Çin, bu gelişmeleri yakından izleyecek ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır,” ifadelerini kullandı.

MOFCOM’a göre geçmiş deneyimler Çin ile ABD arasındaki iş birliğinin her iki tarafa da fayda sağladığını, buna karşılık çatışmanın her iki ekonomiye de zarar verdiğini gösteriyor.


