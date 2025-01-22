Çin Türkiye’den ithal bazı ürünlere indirimli vergi uygulayacak

Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu’nun açıklamasına göre Türkiye ile Çin arasında herhangi bir serbest ticaret anlaşması bulunmadığından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’den Çin’e ihraç edilecek pik demir ve kütük gibi bazı ürünler için MFN (en çok kayrılan ülke) oranı uygulanacak. Türkiye’den Çin’e ihraç edilen bazı ürünler, 2025 yılı için MFN oranından daha düşük olan geçici indirimli ithalat gümrük vergisi oranlarına tabi olacak.

Uygulamaya tabi söz konusu ürünler 72011000, 72012000, 72015000, 72024100, 72024900, 72026000, 72027000, 72028010, 72029300, 72031000, 72039000, ex72041000, ex72044100, 72061000, 72069000, 72071100, 72071200, 72071900, 72072000, 72091810, 72181000, 72241000, 72249010, 72249090, ve 72269990 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Türkiye’den ithal bazı çelik ürünler için uygulanacak MFN veya geçici gümrük vergisi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün MFN vergi (%) Geçici vergi (%) Pik demir 1 0 Doğrudan indirgenmiş demir cevherinden elde edilen demir 2 0 Diğer sünger demir ürünleri 2 0 Demir ve alaşımsız çelik külçeler 2 0 Çubuk 2 0 Dikdörtgen kütük 2 0 Soğuk haddelenmiş rulo 6 4 Paslanmaz çelik 2 0 Alaşımlı çelik kütük 2 0 Ferro-nikel alaşımlı şerit 7 4

*Son sütunda geçici gümrük vergisi oranı bulunuyorsa bu oran uygulanacaktır.