 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin Türkiye’den ithal bazı ürünlere indirimli vergi uygulayacak

Çarşamba, 22 Ocak 2025 14:27:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu’nun açıklamasına göre Türkiye ile Çin arasında herhangi bir serbest ticaret anlaşması bulunmadığından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’den Çin’e ihraç edilecek pik demir ve kütük gibi bazı ürünler için MFN (en çok kayrılan ülke) oranı uygulanacak. Türkiye’den Çin’e ihraç edilen bazı ürünler, 2025 yılı için MFN oranından daha düşük olan geçici indirimli ithalat gümrük vergisi oranlarına tabi olacak.

Uygulamaya tabi söz konusu ürünler 72011000, 72012000, 72015000, 72024100, 72024900, 72026000, 72027000, 72028010, 72029300, 72031000, 72039000, ex72041000, ex72044100, 72061000, 72069000, 72071100, 72071200, 72071900, 72072000, 72091810, 72181000, 72241000, 72249010, 72249090, ve 72269990 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Türkiye’den ithal bazı çelik ürünler için uygulanacak MFN veya geçici gümrük vergisi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

MFN vergi (%)

Geçici vergi (%)

Pik demir

 

1

0

Doğrudan indirgenmiş demir cevherinden elde edilen demir

2

0

Diğer sünger demir ürünleri

2

0

Demir ve alaşımsız çelik külçeler

2

0

Çubuk

2

0

Dikdörtgen kütük

2

0

Soğuk haddelenmiş rulo

6

4

Paslanmaz çelik

2

0

Alaşımlı çelik kütük

2

0

Ferro-nikel alaşımlı şerit

7

4

*Son sütunda geçici gümrük vergisi oranı bulunuyorsa bu oran uygulanacaktır.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Demir Cevheri Pik Demir Kütük Yarı Mamul Hammaddeler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çelik sektörü Trump'ın vergilerinden dolaylı olarak etkilenebilir

11 Kas | Çelik Haberler

Çin paslanmaz çelik ithalatına uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlatacak

22 Tem | Çelik Haberler

Çin Avustralya ve ASEAN dışındaki ülkelerden ithal koklaşabilir taş kömürü için vergi getirdi

25 Ara | Çelik Haberler

Çin sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve kaplamalı sac vergi kodlarını değiştirdi, ihracatta vergi iadesi geri gelebilir

22 Ara | Çelik Haberler

Çin kömüre uygulanan ithalat vergisi oranını Nisan ayından itibaren revize edecek

29 Ara | Çelik Haberler

Çin ithal taneleri yönlendirilmiş silisli çeliğe uyguladığı antidamping vergisini uzatacak

22 Tem | Çelik Haberler

Çin ABD’den ithalata misilleme vergi uygulamak için DTÖ’den izin aldı

27 Oca | Çelik Haberler

Çin 2022 yılında da hammadde ithalatına vergi uygulamayacak

16 Ara | Çelik Haberler

Çin ihracatı yavaşlatmak amacıyla ihracattaki vergi iadesi uygulamasını iptal etti

30 Tem | Çelik Haberler

Çin soğuk sac ve galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasını iptal etti, sıcak saca yönelik vergi tartışması ...

29 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis