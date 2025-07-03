Çin paslanmaz çelik ithalatına uygulanan antidamping vergisini 5 yıl süreyle uzattı

Çin Ticaret Bakanlığı, AB, İngiltere, Güney Kore ve Endonezya’dan ithal paslanmaz çelik kütük ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levhaya uygulanan antidamping vergilerine yönelik 2024 yılının Temmuz ayında başlattığı dönem sonu incelemesi sonucunda antidamping vergilerini 1 Temmuz tarihinden itibaren beş yıl süreyle uzatmaya karar verdiğini açıkladı. İnceleme 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Bakanlık, söz konusu bölge ve ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devam etmesine yol açarak iç piyasaya zarar vereceğini tespit etti.

Söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergileri AB ve İngiltere için %43, Güney Koreli POSCO için %23,1, diğer Güney Koreli şirketler için %103,1 ve tüm Endonezyalı şirketler için %20,2 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72189100, 72189900, 72191100, 72191210, 72191290, 72191312, 72191319, 72191322, 72191329, 72191412, 72191419, 72191422, 72191429, 72192100, 72192200, 72192300, 72192410, 72192420, 72192430, 72201100 ve 72201200 kodları altında yer alıyor.

Paslanmaz çelik kütük ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha, konteyner, demir yolu, elektrik enerjisi, petrol ve petrokimya gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor.