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Çin, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergileri %125’e çıkardı

Cuma, 11 Nisan 2025 16:45:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, 12 Nisan itibarıyla ABD'den ithal edilen tüm ürünlere ilave %41 vergi uygulanacağını açıkladı. Bu karar, daha önce getirilen %84’lük vergiye eklenerek, toplam vergi oranını %125’ye yükseltiyor.

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin Çin’den ithal ürünlere ilave vergiler açıklamaya devam etmesi halinde, ABD menşeli ürünlerinin Çin pazarında kabul görmesinin mümkün olmayacağı belirtiliyor. 

Dün, ABD’li yetkililer Çin'den yapılan ithalata uygulanacak vergi oranı konusundaki kafa karışıklıklarını gidererek, toplam vergi oranının %145 olduğunu ifade etti. Yani 9 Nisan Çarşamba günü açıklanan %125 oranında açıklanan vergi, halihazırdaki %20’lik vergiye ek olacak. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Ticaret Kota ve Vergiler 

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