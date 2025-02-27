Güney Kore, Çin ve Japonya'dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlatacak

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Güney Kore'nin çelik devi Hyundai Steel'in Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Komisyonu'na, Çin ve Japonya'dan ithal düşük fiyatlı sıcak rulo sacın kendi faaliyetlerine ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek konuya ilişkin antidamping soruşturması başlatılması talebinde bulunduğunu duyurdu. Şu anda bu talep Güney Kore Ticaret Komisyonu tarafından inceleniyor ve Mart ayının başında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Güney Kore istatistiklerine göre, Ocak 2021 ile Ocak 2025 arasındaki dönemde Güney Kore 14,98 milyon mt sıcak rulo sac ithal etti. Bunun 7,53 milyon mt’u Japonya'dan, 6,49 milyon mt Çin'den gerçekleşti. Bu rakamlar iki ülkeden yapılan sıcak rulo sac ithalatının toplam ithalatın %90'ından fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan Güney Kore'nin çelik ihracatı durgun seyrediyor ve yerel medya, küresel piyasada çelik talebinin azalmasından ve ülkenin rekabet gücünün olmamasından Çin’i sorumlu tutuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Çin çelik sektörünün ihracatı teşvik etmek için herhangi bir sübvansiyon uygulamadığını ve esas olarak iç talebi karşıladığını belirtti. Çin'in çelik ihracatının üretimdeki payının uzun süredir yaklaşık %5 seviyesinde yer alarak Japonya, Güney Kore ve diğer çelik üretici ülkelere kıyasla çok daha düşük olduğunu ve küresel piyasa üzerinde çok sınırlı bir etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Çin çelik sektörünün kapasitesi ve üretimi dünyadaki toplam hacmin yarısını oluştursa da çelik tüketiminin de toplam hacmin yarısına yakın olduğunu belirten Lin Jian, kapasite fazlası probleminin küresel ekonomik büyümenin zayıf olması ve özellikle gelişmiş ülkelerde çelik talebinin zayıf seyretmesinden kaynaklanan genel bir sorun olduğunu söyledi.

CISA, ilgili tüm tarafların küresel kapasite fazlası sorununa objektif, tarihsel ve adil bir şekilde yaklaşması ve ortak önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.