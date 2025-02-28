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Kolombiya, Çin çıkışlı kaynaklı boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 28 Şubat 2025 11:04:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat tarihinde Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı (MCIT), yerel çelik şirketi Teneris Tubocaribe’nin talebi üzerine Çin'den ithal kaynaklı borulara yönelik antidamping soruşturması başlattı. Söz konusu ürünler, 12,7 mm ila 152,4 mm arası çapta, yuvarlak, kabloların korunması için kullanılan, demir veya çelik malzemeden üretilmiş ve gümrük kodu 7306.30.99.00 olan ürünleri içeriyor.

İlgili tarafların 30 gün içerisinde soruşturmaya yanıt vermeleri, görüş beyan etmeleri ve bunu yaparken destekleyici kanıtlar sunmaları gerekiyor. 


Etiketler: Borular Kolombiya Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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