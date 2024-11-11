Çin çelik sektörü Trump'ın vergilerinden dolaylı olarak etkilenebilir

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre halihazırda cansız yerel talep ve kapasite fazlası nedeniyle ihracata odaklanan Çin çelik sektörü, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın üretiminde alaşım kullanılan Çin çıkışlı ürünlere %60 oranında vergi getirmesi halinde olumsuz etkilenecek. Dolaylı çelik ihracatı olarak sınıflandırılan söz konusu ürünlere getirilecek vergiler 12,78 milyon mt’luk ihracatı riske atarak halihazırda vergiye tabi olan Çinli çelik üreticilerini zora sokabilir.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Kongresi üyeleri, Çin’in üretimini USMCA bölgesini kapsayan serbest ticaret anlaşmasından faydalanan Meksika’ya kaydırarak ABD’nin uyguladığı vergileri atlatmaya çalıştığını düşünüyor. Ekim ayında Çin’in doğrudan çelik ihracatı 11,18 milyon mt olarak son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşırken ülke çelik ihracatının yalnızca %1’ini ABD’ye gerçekleştiriyor.

Daha önce bildirildiği üzere Mayıs ayında ABD’nin bir önceki başkanı Joe Biden, 301. Madde kapsamında Çin’den ithal çelik ürünlerine yönelik %0-7,5 oranında uygulanan vergileri bu yıl %25’e çıkaracağını açıklamıştı.