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Güney Kore Çin çıkışlı kaplamalı çelik ithalatına %33,67’ye varan geçici antidamping vergileri açıkladı

Cuma, 19 Haziran 2026 12:29:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Uluslararası Ticaret Komisyonu Çin çıkışlı bazı kaplamalı çelik ürünlerinin ithalatına %22,34 ila %33,67 arasında değişen oranlarda geçici antidamping vergisi getirdi.

Komisyona göre vergiler, 7210.41.0000, 7210.49.9010, 7210.49.9090, 7210.61.0000, 7210.70.2000, 7212.30.9010, 7212.30.9090, 7212.40.2000, 7225.92.9091, 7225.92.9099 ve 7226.99.3000 kodları dahil olmak üzere kalınlığı 4,75 mm’nin altında olan, galvanizli, çinko-alüminyum veya çinko-alüminyum-mangan alaşımlarıyla kaplanmış demir, karbon çeliği ve diğer alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş sac ve rulolara uygulanacak.

Geçici antidamping vergileri şirkete özel olarak belirlendi. Baogang Steel Union ve şirketin İç Moğolistan’daki bağlı kuruluşları %22,34 ile en düşük vergi oranını alırken, Shougang Jingtang ve bağlı kuruluşları için %26,28 oranında vergi belirlendi. Hong Kong merkezli Wing Tung Holdings %33,67 ile en yüksek vergi oranını alırken, diğer Çinli üretici ve ihracatçılar %25,75 oranında vergiye tabi olacak.

Kore Uluslararası Ticaret Komisyonu, 16 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı ön kararında dampingli ithalatın yerel sektörde maddi zarara yol açtığını belirtmiş ve geçici önlemler uygulanmasını tavsiye etmişti.

Söz konusu vergiler 12 Haziran 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girerken, 11 Ekim 2026 tarihine kadar yürürlükte kalması planlanıyor. Geçici önlemlerin sona ermesinin ardından Güney Kore beş yıllık nihai antidamping vergileri uygulayabilir.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Kore Çin Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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