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Çin, Japonya, G. Kore ve AB’den ithal taneleri yönlendirilmiş silisli çeliğe dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 27 Temmuz 2021 16:18:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya, Güney Kore ve AB’den ithal taneleri yönlendirilmiş silisli çeliğe geçtiğimiz beş yıl uygulanan ve sona eren antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu inceleme, Mayıs ayında China Baoshan Iron and Steel ve Beijing Shougang tarafından mevcut vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devam etmesine sebep olacağı ve Çin sanayisine zarar vereceği iddiasıyla yapılan başvurular üzerine başlatıldı.

Bakanlığa göre, vergiler inceleme süresince yürürlükte kalacak. Söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri Japonya için %38-45,7 oranlarında, AB için %46,3 ve Güney Kore için %37,3 seviyelerinde yer alıyor. Öte yandan, İngiltere’den ithal silisli çeliğe yönelik antidamping vergileri tamamen kaldırıldı.


Etiketler: Çin  kota ve vergiler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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