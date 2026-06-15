 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik üç yıllık eylem planını açıkladı

Pazartesi, 15 Haziran 2026 15:07:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarıyla birlikte 15 Haziran tarihinde, kilit sektörlerde enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik dönüşümü hızlandırmak amacıyla üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Söz konusu plan, 2028 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen temel göstergeleri ortaya koyarken, dokuz kritik sektör için somut dönüşüm görevleri belirliyor. Ayrıca finansman, fiyatlandırma mekanizmaları, politika teşvikleri ve standartlara dayalı düzenlemeler yoluyla destekleyici tedbirler öngörüyor.

Plana göre 2026 yılından başlayarak üç yıllık dönemde çelik, elektrolitik alüminyum, çimento, düz cam, petrol rafinajı, etilen, sentetik amonyak, metanol ve kömür yakıtlı elektrik üretimi dahil olmak üzere dokuz temel sektörde kapsamlı enerji tasarrufu ve karbon azaltım modernizasyonu uygulanacak.

Eylem planının amacı, şirketlerin enerji verimliliğini ve karbon performansını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmalarını sağlamak ve ilgili sektörlerde yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm düzeyini önemli ölçüde artırmak olarak açıklandı.

Çelik sektörü özelinde, 2028 yılı sonuna kadar mevcut enerji verimliliği referans seviyelerini karşılayan kapasitenin toplam kapasite içindeki payının ortalama 20 puan artırılması hedefleniyor. Kömür ve enerji sektörlerinde ise bu oranın ortalama 15 puan yükseltilmesi planlanıyor.

2026-2028 döneminde plan kapsamında kümülatif enerji tasarrufunun 100 milyon mt standart kömür eşdeğerini aşması ve 200 milyon mt'dan fazla karbondioksit emisyonunun azaltılması hedefleniyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Baosteel 2025 yılında karbon emisyonunu 2 milyon mt’dan fazla düşürdü

08 Haz | Çelik Haberler

Çinli üreticiler SKDM’nin çelik ihracatı üzerindeki etkilerini masaya yatırdı

17 Nis | Çelik Haberler

Jiangsu Lihuai Steel emisyonları azaltmak için Mitsubishi Power ile anlaştı

01 Eki | Çelik Haberler

CREA: Çin’in yeşil çelik hedefleri stratejilerde acil değişiklikler yapılmadığı müddetçe risk altında

24 Tem | Çelik Haberler

HBIS Group AB’ye yeşil çelik tedarik edecek

22 Tem | Çelik Haberler

BHP ve HBIS çelik değer zincirinde karbonsuzlaşmayı artırmak için ortaklığını güçlendirdi

04 Ara | Çelik Haberler

Türkiye'de inşaat demiri fiyatları gevşeyen hurda ve zayıf talep nedeniyle düştü

15 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Borçelik: Üreticiler maliyet artışları ile piyasa gerçekleri arasında sıkışmış durumda

15 Haz | Röportaj

Çin çıkışlı levha fiyatları zayıf talebe rağmen yatay seyrediyor

15 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Haziran 2026

15 Haz | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis