Çin enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik üç yıllık eylem planını açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarıyla birlikte 15 Haziran tarihinde, kilit sektörlerde enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik dönüşümü hızlandırmak amacıyla üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Söz konusu plan, 2028 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen temel göstergeleri ortaya koyarken, dokuz kritik sektör için somut dönüşüm görevleri belirliyor. Ayrıca finansman, fiyatlandırma mekanizmaları, politika teşvikleri ve standartlara dayalı düzenlemeler yoluyla destekleyici tedbirler öngörüyor.

Plana göre 2026 yılından başlayarak üç yıllık dönemde çelik, elektrolitik alüminyum, çimento, düz cam, petrol rafinajı, etilen, sentetik amonyak, metanol ve kömür yakıtlı elektrik üretimi dahil olmak üzere dokuz temel sektörde kapsamlı enerji tasarrufu ve karbon azaltım modernizasyonu uygulanacak.

Eylem planının amacı, şirketlerin enerji verimliliğini ve karbon performansını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmalarını sağlamak ve ilgili sektörlerde yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm düzeyini önemli ölçüde artırmak olarak açıklandı.

Çelik sektörü özelinde, 2028 yılı sonuna kadar mevcut enerji verimliliği referans seviyelerini karşılayan kapasitenin toplam kapasite içindeki payının ortalama 20 puan artırılması hedefleniyor. Kömür ve enerji sektörlerinde ise bu oranın ortalama 15 puan yükseltilmesi planlanıyor.

2026-2028 döneminde plan kapsamında kümülatif enerji tasarrufunun 100 milyon mt standart kömür eşdeğerini aşması ve 200 milyon mt'dan fazla karbondioksit emisyonunun azaltılması hedefleniyor.