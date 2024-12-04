BHP ve HBIS çelik değer zincirinde karbonsuzlaşmayı artırmak için ortaklığını güçlendirdi

Avustralyalı madenci BHP Billiton, çelik değer zincirinin karbondan arındırılmasına yönelik stratejik iş birliklerini derinleştirmek amacıyla Çinli çelik üreticisi HBIS Group ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yeni anlaşmayla taraflar, yüksek fırınlardaki sera gazı emisyonunu daha büyük ölçekte azaltmaya yönelik fırsatları araştırmaya odaklanacak ve BHP’nin Pilbara’dan çıkardığı demir cevherinin ticari ölçekli doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocaklı çelik üretiminde kullanımını optimize etmeye devam edecek. Şirketler ayrıca, son kullanıcılar da dahil olmak üzere değer zincirinde azaltılmış sera gazı yoğunluğunu takip etmek ve teknik bilgi paylaşımını teşvik etmek için değerlendirme projeleri gerçekleştirecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Mart ayında şirketler HBIS Group’un Hebei’de bulunan çelik üretim operasyonlarında karbon yakalama ve kullanımı teknolojisini test etmek için anlaşma imzalamıştı.