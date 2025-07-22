HBIS Group AB’ye yeşil çelik tedarik edecek

Çinli çelik üreticisi HBIS Group, yeşil çelik tedariki için İtalya ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşma, şirketin küresel yeşil çelik piyasasındaki rekabet gücünün arttığının sinyalini verirken, Çinli çelik üreticilerinin AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sebebiyle oluşan piyasa gereksinimlerine aktif olarak yanıt vermesinin önünü açıyor.

Anlaşma kapsamında HBIS, bu yılın Ağustos ayının sonuna kadar ismi açıklanmayan İtalyan son kullanıcılara hidrojen kullanarak ürettiği 10.000 mt’un üzerinde yeşil çelik sevk edecek. Şirket, karbon emisyonlarını bir metrik ton ham çelik başına %50 azaltmayı başararak müşterilerine Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesi sunduğunu ifade etti.

Bir sonraki aşamada HBIS, müşterileriyle yeşil ve düşük karbonlu çelik tedarik zinciri oluşturulması seçeneğini görüşecek.