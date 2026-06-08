Baosteel 2025 yılında karbon emisyonunu 2 milyon mt’dan fazla düşürdü

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen ve “Akıllı-Yeşil Entegrasyon, Gelecek İçin Karbon” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre Baosteel’in karbon emisyon yoğunluğu 2025 yılında 1 metrik ton ham çelik başına 1,96 mt CO₂ seviyesine gerileyerek 2020 yılına kıyasla %8 düşüş kaydetti. Böylece şirket, 14. Beş Yıllık Plan kapsamındaki karbon azaltım programında belirlenen ara hedefe ulaştı.

Baosteel, 2025 yılında enerji tasarrufu ve düşük karbonlu projeler için 3,2 milyar RMB (470 milyon $) yatırım yaptı.

Teknolojik modernizasyon, süreç optimizasyonu ve yeşil elektrik kullanımının artırılması gibi kapsamlı uygulamalar sayesinde şirket, 2025 yılında yıllık bazda 2 milyon mt’un üzerinde karbon emisyonu azaltımı gerçekleştirdi.