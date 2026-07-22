Peru, Çin çıkışlı kaynaklı çelik boruya beş yıllık antidamping vergisi getirdi

Peru, Damping, Sübvansiyonlar ve Vergi Dışı Ticaret Engellerinin Ortadan Kaldırılması Komisyonu (CDB) tarafından yürütülen antidamping soruşturmasının ardından Çin çıkışlı, sıcak rulo sacdan üretilen kaynaklı çelik boru ithalatına beş yıl süreyle kesin antidamping vergileri uygulamaya başladı.

Komisyon Jinzhuoyi ile Derun, Baolai ve Youfa grupları için sırasıyla %8,3, %15,7, %25,0 ve %32,1 oranlarında damping marjı tespit ederken, söz konusu oranların tamamının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Antidamping Anlaşması'nda belirlenen eşiğin üzerinde olduğunu bildirdi. Komisyon aynı sırayla söz konusu ihracatçılar için 49,2$/mt, 99,2$/mt, 149,4$/mt ve 193,6$/mt tutarında antidamping vergileri belirlerken, soruşturmaya katılmayan ihracatçılar beş yıl boyunca Youfa grubuna uygulanan oranla aynı seviyede vergiye tabi olacak.

Ocak 2021-Haziran 2024 arasındaki soruşturma döneminde Çin'den yapılan ithalat tonaj bakımından %94,7 artarak 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla yerel piyasanın %37'sinden fazlasını oluştururken, yerel üreticilerin fiyatları %16,5'e varan oranlarda geriledi.