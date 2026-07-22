 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Peru,...

Peru, Çin çıkışlı kaynaklı çelik boruya beş yıllık antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 12:28:56 (GMT+3)   |   San Diego

Peru, Damping, Sübvansiyonlar ve Vergi Dışı Ticaret Engellerinin Ortadan Kaldırılması Komisyonu (CDB) tarafından yürütülen antidamping soruşturmasının ardından Çin çıkışlı, sıcak rulo sacdan üretilen kaynaklı çelik boru ithalatına beş yıl süreyle kesin antidamping vergileri uygulamaya başladı.

Komisyon Jinzhuoyi ile Derun, Baolai ve Youfa grupları için sırasıyla %8,3, %15,7, %25,0 ve %32,1 oranlarında damping marjı tespit ederken, söz konusu oranların tamamının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Antidamping Anlaşması'nda belirlenen eşiğin üzerinde olduğunu bildirdi. Komisyon aynı sırayla söz konusu ihracatçılar için 49,2$/mt, 99,2$/mt, 149,4$/mt ve 193,6$/mt tutarında antidamping vergileri belirlerken, soruşturmaya katılmayan ihracatçılar beş yıl boyunca Youfa grubuna uygulanan oranla aynı seviyede vergiye tabi olacak.

Ocak 2021-Haziran 2024 arasındaki soruşturma döneminde Çin'den yapılan ithalat tonaj bakımından %94,7 artarak 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla yerel piyasanın %37'sinden fazlasını oluştururken, yerel üreticilerin fiyatları %16,5'e varan oranlarda geriledi.


Etiketler: Boru Borular Peru Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Bayık Grup: Ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik rekabette belirleyici olacak

22 Tem | Röportaj

Zayıf talep nedeniyle Çin'in çelik boru ihracat fiyatları değişmedi

22 Tem | Boru

Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

22 Tem | Çelik Haberler

Vallourec Brezilya'daki Atapu 2 sondaj projesine boru tedarik edecek

22 Tem | Çelik Haberler

Başatlı Boru: Önümüzdeki döneme temkinli ama kararlı bir iyimserlikle bakıyoruz

21 Tem | Röportaj

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artış gösterdi - 29. Hafta, 2026

21 Tem | Çelik Haberler

Romanya ve İngiltere, 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat artışına öncülük etti

20 Tem | Çelik Haberler

Baosteel 2026 Ağustos ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 7,4$/mt artırdı

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Yeni kota döneminin ilk 15 gününde bazı AB çelik kotaları tükenmeye yaklaştı

16 Tem | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden dikişsiz boru ithalatına yönelik antidamping vergilerine devam edecek

14 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis