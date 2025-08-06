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Çin Binek Otomobil Birliği 2025 yılı satış tahminini yukarı yönlü revize etti

Çarşamba, 06 Ağustos 2025 09:29:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) son tahminine göre 2025 yılında ülkede binek araç satışlarının yıllık bazda %6 artışla 24,35 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu rakam, Haziran ayında yapılan tahmine kıyasla 300.000 adetlik bir artışa işaret ediyor.

CPCA, 2025 yılında Çin’in binek araç ihracatının ise yıllık bazda %14 artışla 5,46 milyon adede ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, yıl başında yapılan tahmine göre 160.000 adetlik bir artış anlamına geliyor.

Aynı zamanda, 2025 yılında ülkede toptan araç satışlarının, önceki tahmine göre 5 puan artışla, yıllık %8 yükselerek 34,04 milyon adede ulaşması bekleniyor. 

Öte yandan CPCA, Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının 2025 yılında yıllık %27 artışla 15,48 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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