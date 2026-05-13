Çin’de binek araç satışları 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %6,7 düştü

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %7,5 ve %6,7 düşüş göstererek 8,10 milyon adet ve 8,06 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Nisan ayında Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %2,6 ve %4,2, aylık bazda ise %10,2 ve %11,7 düşüşle 2,19 milyon adet ve 2,13 milyon adet oldu.

Bu yılın ilk dört ayında Çin’in binek araç ihracatı yıllık bazda %68,8 artışla 2,71 milyon adet seviyesine ulaştı.

Nisan ayında ise Çin’in binek araç ihracatı aylık bazda %14,5 ve yıllık bazda %84,6 artışla 796.000 adet olarak kaydedildi.