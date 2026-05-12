Çin’in otomobil satışları 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde %4,8 düştü

Salı, 12 Mayıs 2026 13:53:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin’de otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda sırasıyla %5,5 ve %4,8 düşüşle 9,61 milyon adet ve 9,57 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin’in otomobil ihracatı ise yıllık bazda %61,5 artışla 3,12 milyon adet seviyesine ulaştı.

Yalnızca Nisan ayında Çin’de otomobil araç üretimi ve satışları sırasıyla aylık bazda %11,7 ve %12,9, yıllık bazda ise %1,7 ve %2,5 düşüşle 2,57 milyon adet ve 2,52 milyon adet olarak kaydedildi. Aynı ayda Çin’in otomobil ihracatı aylık bazda %3 ve yıllık bazda %74,4 artışla 901.000 adet seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Çin’de otomobil üretimi ve satışlarının hem aylık hem yıllık bazda düşüş göstermesi, nihai kullanıcı talebinde zayıflamaya işaret etti. Bunun yanında Qingming Festivali ve İşçi Bayramı tatilleri nedeniyle Nisan ayındaki çalışma günü sayısının azalması otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Aynı zamanda Mart ayının çeyrek sonu satış kampanyalarının yoğunlaştığı bir dönem olması, aylık karşılaştırmada baz etkisi görülmesine sebep oldu.


