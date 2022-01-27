Çin ABD’den ithalata misilleme vergi uygulamak için DTÖ’den izin aldı

Perşembe, 27 Ocak 2022 16:55:27 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin Çin’den ithal edilen çelik tel de dahil olmak üzere bazı ürünlere uyguladığı telafi edici vergiler karşısında Çin’in ABD ile arasındaki anlaşmazlığın çözümü için talep edebileceği karşı önlemlerin düzeyine ilişkin bir karar yayımladı. 2012 yılında Çin, 2008-2012 yılları arasında uygulanan söz konusu telafi edici vergilere ilişkin olarak DTÖ’ye başvurmuştu.

Karara göre Çin’in ABD’den ithal edilen yıllık 645 milyon $ değerindeki ürün için misilleme vergi uygulamasına izin verildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre Çin başlangıçta ABD’den ithalata 2,4 milyar $ değerinde vergi uygulayabilmesi için DTÖ’ye başvurmuştu, sonra bu değeri 788,75 milyon $’a düşürmüştü.

ABD Ticaret Temsilciliği sözcüsü Adam Hodge, DTÖ kurallarının Çin’in piyasa dışı ekonomik uygulamalarını korumak için kullanıldığını ve adil, piyasa odaklı rekabete zarar verdiğini öne sürerek son kararın anlaşmazlıkların çözümünde ve DTÖ kurallarında reform ihtiyacı olduğu düşüncesini güçlendirdiğini söyledi. Holdge, Biden yönetiminin ABD’li işçilerin, işletmelerin ve üreticilerin çıkarlarını savunmak için tüm araçları kullanmaya devam edeceğini ifade etti.