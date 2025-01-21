Chhattisgarh eyaleti hükümeti dört demir cevheri bloku için teklif toplamaya başladı

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti hükümeti, dört demir cevheri blokunun ruhsatları için ihale açtığını duyurdu.

Bailadila 01A blokunun rezervlerinde ortalama %62,81 tenörlü 55,27 milyon mt, Bailadila 01B blokunun rezervlerinde %62,81 tenörlü 103,25 milyon mt, Bailaidila 01C blokunun rezervlerinde %62,81 tenörlü 129,93 milyon mt ve Hahaladdi-North Extension blokunun rezervlerinde ise %56 tenörlü 201,61 milyon mt demir cevheri bulunduğu bildirildi.

İhalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih ise 28 Şubat olarak açıklandı.